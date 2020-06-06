تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ليبيا

تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

سجلت ليبيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بتسجيل 30 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أنه تسلم 635 عينة من مدن طرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة، وظهرت منها نتائج 30 عينة إيجابية.

وذكر المركز، أن 30 إصابة منها واحدة سجلت بمصراتة قادمة من سبها، وحالة جديدة من صرمان، وحالة سجلت بطرابلس قادمة من براك الشاطئ، وتسع حالات مخالطين لحالة من طرابلس، و17 حالة مخالطين لحالات من سبها، وحالة جديدة من سبها.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 239 حالة، وقد تماثلت 52 حالة منها للشفاء بينما لازالت 182 حالة نشطة، إضافة إلى تسجيل وفاة خمس حالات.