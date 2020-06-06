بالأسماء..مقتل 31 من قوات الوفاق في الهجوم على سرت أغلبهم من مصراتة

بالأسماء..مقتل 31 من قوات الوفاق في الهجوم على سرت أغلبهم من مصراتة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم السبت أن القوات المسلحى العربية الليبية تمكنت من قتل عدد 31 مسلح من قوات الوفاق كان النصيب الأكبر منهم من مدينة مصراتة.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم قوات الوفاق على مدينة سرت وألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأفاد المصدر أن قوات الوفاق حاولت التقدم على المدينة من 3 محاور بعدد 700 آلية بشكل تقديري وبدعم جوي من طيران مسير تركي وبحرا بارجة تركية.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية طراز TB2 بالقرب من منطقة ” الوشكة ” جنوب شرق مصراتة.

وأفاد المصدر أن القوات المسلة تمكنت من استرداد عدد 12 آلية كانت بحوزة قوات الوفاق، وتدمير وحرق آليات العدو وحسب تقارير ميدانية تجاوزت الآليات المدمرة 25 آليه في أقل التقدير.



ولفت المصدر إلى أن القائمة الأولية لقتلى عناصر قوات الوفاق ضمت 31 قتيل:

1- عبدالهادي إسليمان مليطان .

2- عبدالسلام أبوبكر سالم مرزوق .

3- عبدالجليل فرج كرواد ” حادث سير ” .

4- الصديق بن رمضان .

5-يونس زرموح .

6- عمر الصديق جابا .

7- علي محمد الأشلم .

8- مهند حسين البكوش .

9- محمد عبدالسلام السفتي .

10- منصور علي بالقايد .

1 1- مختار مليطان .

12- محمد أحمد البيرة .

13- بشير بلقاسم دنفور .

14- محمد إبراهيم الزعلوك .

15-انس صلاح عمر المدهم .

16- مهند محمد الرجوبي .

17- عبدالرحمن مصطفي بوزيد .

18- محمود علي كريم .

19- طلال بشير اقشيره السريتي .

20- علي محمد فنص .

21- مخلوف احمد فيض .

22- سليمان التومي جبريل .

23- طلال بشير السريتي .

24- محمد شطيطه .

25- إبراهيم مرعي يوسف .

26- رضا الاصفر حنيش .

27- علي حسين عباس .

28- محمد البهلول – بازوزي .

29- سمير أبو شعاله .

30- عمران أبو شعاله .

31 – محمد حسين شلوف.