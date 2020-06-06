السيسي يعلن في القاهرة عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا في حضور عقيلة وحفتر

السيسي يعلن في القاهرة عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في ليبيا في حضور عقيلة وحفتر إطلاق مبادرة ليبية ليبية في القاهرة تمهد لحل سياسي في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة عن مبادرة سياسية تمهد لحل سياسي وتهدئة الأوضاع في ليبيا، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفقة رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر بالقصر الرئاسي في القاهرة.

وتشمل المبادرة على دعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو2020 وشددت على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي.

وأكد السيسي، أن لدى حفتر وعقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

من جهته، قال عقيلة صالح، إن الجيش الليبي تحرك للعاصمة لمحاربة الإرهابيين، وإن تركيا تدخلت ومنعت الجيش من إكمال مهمة مكافحة الإرهابيين، مؤكدا أن الجيش الليبي التزم بالهدنة وإلا أن حكومة الوفاق لم تلتزم حتى الآن وتواصل استهداف قوات الجيش.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، على ضرورة طرد الميليشيات من العاصمة الليبية، والبدء بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، دون إقصاء لأحد، داعيا جميع الليبيين إلى أخذ خطوة للوراء لحل الأزمة في البلاد.

بدوره قال حفتر، إن لجيش يعمل على طرد “المستعمرين” الأتراك، مشيراً إلى أن التدخل التركي في ليبيا يعزز الاستقطاب الداخلي.

وأكد حفتر، على أنه يجب إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار.

وقال، يجب التأكيد على وحدة ليبيا والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يدعم المبادرة المصرية بشأن ليبيا.