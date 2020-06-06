الرئيس التونسي: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون (ليبيّا- ليبيّا) دون أي تدخل خارجي

الرئيس التونسي: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون (ليبيّا- ليبيّا) دون أي تدخل خارجي

أخبار ليبيا24 – سياسة

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على موقفه المتمثل في أن يكون حل الأزمة الليبية (ليبيّا- ليبيّا) دون أي تدخل خارجي.

وجدد سعيد خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه لأي تقسيم للدولة الليبية، بحسب ما نشرت رئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد سعيد، أن “تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا ولن تكون جبهة خلفية لأي طرف، وذكّر بأن تونس إلى جانب ليبيا هي من أكثر الدول تضررا من تواصل المعارك والانقسام”.