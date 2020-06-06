الحكومة الليبية تفتتح قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي بعد تطويرهما

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افتتح رئيس مجلس الحكومة الليبية عبدالله الثني رفقة زير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قسما للبحث الجنائي ومركزا للشرطة في منطقة البردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد.

وقبل نحو عامين أذن رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هاذين المقرين الأمنيين لصالح منطقة البردي، وعلى الفور باشرت الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ المشروعين وفقا للنموذج الموحد المعتمد لأقسام ومراكز الشرطة بوزارة الداخلية.

وتجول الثني رفقة وفد وزاري، المرافق له داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي مشيدا بالإنجاز الذي تحقق لصالح المنطقة وسكانها بما يعزز الأمن في هذه المنطقة الحدودية الحيوية.