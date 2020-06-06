الثني يفتتح مركز شرطة الساحل شرق طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح صباح اليوم السبت رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني مركز شرطة الساحل بمنطقة شط الشواعر شرق طبرق.

وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق النائب مفتاح الشاعري، ووزير الداخلية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة، وعدد كبير من حكماء وسكان المنطقة.

وقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع عدد من الحكماء لمناقشة العراقيل التي تواجه المنطقة من مياه وتعليم وصحة وطرق وكهرباء.

كما استمع لشروح وافية حول إمكانيات المنطقة التي تطل على الشاطئ وبها ميناء مرسى لك وهو من أهم الموانئ بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الزيارة من ضمن زيارات رئيس مجلس الوزراء إلى بلديات طبرق، وبئر الأشهب، وأمساعد، والتي افتتح فيها العديد من المقرات التعليمية والأمنية.

يشار أن منطقة مرسى لك “شط الشواعر” يقع شرق مدينة طبرق بحوالي 125 كيلو متر.