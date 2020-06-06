الإمارات تعلن تأييدها للمبادرة المصرية الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي

الإمارات تعلن تأييدها للمبادرة المصرية الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تأييدها للجهود المصرية “الخيّرة” الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي.

وثمّنت الإمارات عبر وزارة خارجيتها في بيان اليوم السبت، المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.

ودعت الوزارة، الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

وأوضحت الوزارة، أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن اليوم عن مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية باتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بداية من مساء يوم الإثنين المقبل، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.