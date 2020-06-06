أمريكا ترحب بالجهود المصرية لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار في ليبي.

ودعت أمريكا بحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم السبت، جميع الأطراف الليبية للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها، على حد قولها.

وأعربت أمريكا، عن تطلعها إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة “5 + 5” التي استضافتها البعثة الأممية بشأن صيغ وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن اليوم عن مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية باتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بداية من مساء يوم الإثنين المقبل، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.