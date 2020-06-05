مركز مكافحة الأمراض يسجل إصابة 94 إصابة بفيروس كورونا في الجنوب الليب

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجنوب ارتفعت إلى 94 حالة موجبة حتى يوم أمس الخميس.

وأوضح الفاخري، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، أن آخر الحالات التي سجلت في المنطقة الجنوبية كانت حالة إصابة جديدة لمواطن من سبها، إضافة إلى تسع حالات أخرى مخالطة بسبها والشاطئ.

وطالب الفاخري، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول لتقليل مدى انتشار الفيروس بمدن الجنوب.

وقال الفاخري إن فرق الرصد والتقصي انطلقت إلى منطقة غدوة صباح اليوم الجمعة لمتابعة الحالات المخالطة وأخذ المزيد من العينات للفحص عن فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أضاف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها أن إدارة الخدمات الصحية قامت بتجهيز مجمع القرضة بمعدات أشعة مقطعية وسينية للكشف على حالات الاشتباه بفيروس كورونا وأخذ العينات اللازمة منها.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 209 حالة، وقد تماثلت 52 حالة منها للشفاء بينما لازالت 152 حالة نشطة، وتسجيل وفاة خمس حالات.