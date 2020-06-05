لأول مرة قسم للأورام وأمراض الدم في مستشفى الثورة البيضاء

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تستعد إدارة مستشفى الثورة البيضاء لافتتاح قسم خاص للأورام وأمراض الدم لأول مرة في المستشفى.

وسيقدم القسم خدماته لكافة المرضى ويوفر عليهم مشاق السفر والتعب لمناطق أخرى وسيقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين .

وأكدت إدارة المستشفى أنها تسعى لتطوير مرافقه وذلك ضمن خطة انتهجتها وأصرت عليها لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.

ووضعت ادارة المستشفى التجهيزات الأخيرة لافتتاح عناية مستقلة وحديثة لقسم الأطفال بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.