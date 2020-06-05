غارات لسلاح الجو على تجمعات قوات الوفاق في القداحية..وإسقاط مسيرة تركية قرب بن وليد

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كشف مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة استهداف تجمعا لقوات الوفاق لأكثر من غارة في محور القداحية.

وأوضح المصدر أن طائرات سلاح الجو لاتزال تغطي سماء محاور جنوب شرق مصراتة، لافتا إلى أن بعض الحسابات الإلكترونية التابعة لقوات الوفاق بدأت في الإعلان عن قتلاهم.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية تمكنت ن إسقاط طائرة مسيرة تركية طراز TB2 أثناء محاولتها الإغارة على نقاط القوات المسلحة في محيط مدينة بني وليد.