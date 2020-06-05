طوارئ غريان يكشف عن صحة مصابي كورونا في البلدية

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قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غريان نصر الدين الفزاني تم تسجيل 9 حالات موجبة داخل المدينة يوم أمس الأربعاء.

وأوضح الفزاني أن الحالات منها 8 حالات من منطقة غدوة جنوب ليبيا مقيمين في بلدية غريان كانو في جنوب البلاد وحالة من غريان لطبيب مختبرات.

وأضاف رئيس لجنة الطوارئ في البلدية في مقابلة صوتية مع الصحية FM أنه تم عزل المصابين بمنازلهم وحالتهم الصحية جيدة.

وأفاد الفزاني أن عينات بلدية غريان سحبت يوم الثلاثاء وتم فحصها مخبريا يوم الأربعاء وتواصل معنا المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد كشف في آخر إحصائية له أن عدد حالات الإصابة بكورونا في ليبيا بلغ 196، والحالات النشطة 139، والمتعافين 52، والوفيات 5.