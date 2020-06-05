صالح يلتقى حفتر بالقاهرة لبحث التدخلات التركية حفتر يلتقي عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

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التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عصر اليوم الجمعة في القاهرة.

حيث قال مصدر ليبى رفيع المستوى في تصريحات حصرية لـ”اليوم السابع”، إن رئيس مجلس النواب سيبحث مع المشير حفتر التدخلات التركية السافرة في ليبيا بعد نقل النظام التركى آلاف المرتزقة السوريين إلى داخل الأراضى الليبية.

وكشف المصدر الليبى عن وجود تحركات مصرية مع عدد من الدول الإقليمية والدولية لإخراج المرتزقة السوريين وانسحاب المستشارين الأتراك من الأراضى الليبية، مؤكدا تجاوب القيادة العامة للجيش الليبي مع النداءات الإقليمية والدولية لتفعيل الحل السياسي في البلاد.

وكان مصدر مطلع قد أكد وصول صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مؤكدا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير حفتر، مشاورات منذ أول أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.

وأشار المصدر الليبى إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود من أبرز الملفات التى سيناقشها حفتر مع المسئولين المصريين.

وكان القائد العام للجيش الليبي قد وصل مساء الأربعاء الماضى إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، لمناقشة التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الداخلى أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين.