زوارة ترفع الحظر بشكل جزئي
أخبار ليبيا24
أعلنت غرفة مكافحة وباء كورونا في بلدية زوارة تقليص ساعات الحظر من الساعة 8الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً.
وأوضحت غرفة مكافحة كورونا في زوارة أن هذا القرار جاء بناءً على الاجتماعات التي عقدتها غرفة مكافحة وباء كورونا والأجهزة الأمنية في البلدية.
وأشارت الغرفة إلى خلو مدينة زوارة من وباء كورونا وتعاون الأهالي والمؤسسات الأمنية والمدنية كان له دورًا في هذا الإجراء.
وناشد المجلس البلدي زوارة أصحاب المحلات التجارية المؤجرة بتخفيف الإجارات عن المؤجرين خلال هذه الفترة
وطالبت غرفة مكافحة وباء كورونا ببلدية زوارة من كافة أهالي بلدية زوارة التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المكلفة بتنفيذ قرارات الحظر وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الجميع .