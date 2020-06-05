زوارة ترفع الحظر بشكل جزئي

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أعلنت غرفة مكافحة وباء كورونا في بلدية زوارة تقليص ساعات الحظر من الساعة 8الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً.

وأوضحت غرفة مكافحة كورونا في زوارة أن هذا القرار جاء بناءً على الاجتماعات التي عقدتها غرفة مكافحة وباء كورونا والأجهزة الأمنية في البلدية.

وأشارت الغرفة إلى خلو مدينة زوارة من وباء كورونا وتعاون الأهالي والمؤسسات الأمنية والمدنية كان له دورًا في هذا الإجراء.