رزقي مدربا للفئات السنية لنادي الصقور
أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة نادي الصقور تعيين التونسي محمد رزقي مسؤولا فنيا لقطاع الفئات السنية في لعبة كرة القدم في النادي.
وقال رزقي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن عقده من نادي الصقور سيمتد لثلاثة مواسم، موضحًا أنه سيبدأ في مهمته بشكل رسمي يوم غد السبت.
ووعد المسؤول الفني الجماهير الرياضية لنادي الصقور بالعمل على تطوير القطاع على أسس علمية و أكاديمية.
ويعتبر رزقي من الأسماء المعروفة على مستوى كرة القدم في ليبيا حيث سبق وأن لعب لعدة فرق ليبية كما أشرف على تدريب عدة أندية منها الأنوار وترهونة ورفيق وعمل كمساعد للتونسي طارق ثابت في النصر.