رزقي مدربا للفئات السنية لنادي الصقور

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي الصقور تعيين التونسي محمد رزقي مسؤولا فنيا لقطاع الفئات السنية في لعبة كرة القدم في النادي.

وقال رزقي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن عقده من نادي الصقور سيمتد لثلاثة مواسم، موضحًا أنه سيبدأ في مهمته بشكل رسمي يوم غد السبت.