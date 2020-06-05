تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وذلك بعد فحص 648 عينة من طرابلس وسبها وبنغازي ومصر.

وأشار المركز في بيان له، إلى تسجيل 3 حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة إلى مدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة واحدة من مدينة سبها، إضافة إلى تسجيل 9 حالات مخالطة من سبها وبراك الشاطئ.

وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 209 حالة، وقد تماثلت 52 حالة منها للشفاء بينما لازالت 152 حالة نشطة، وتسجيل وفاة خمس حالات.

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