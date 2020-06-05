بودبوس يستعد للتجديد مع حمام الأنف التونسي
أخبار ليبيا24
قال المهاجم ، إبراهيم بودبوس، إن الساعات المقبلة ستشهد تجديد عقده مع نادي حمام الأنف التونسي، إعارة لثلاثة أشهر جديدة.
وأوضح اللاعب، لـ”أخبار ليبيا 24″ :”حاليا أواصل تدريباتي بشكل منفرد في تونس و الإثنين المقبل ستكون العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق”.
وأضاف بودبوس :”أنا مرتاح مع النادي و سأقدم كل ما في وسعى لتقديم الأداء الذي يرضي الجميع”.
واستعار حمام الأنف إبراهيم بودبوس (24 عاما) من الأهلي بنغازي، في يناير العام الجاري، وشارك بودبوس في عدد من المباريات مع الفريق التونسي، وقدم أداءً جيدا .
وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، استكمال الموسم الرياضي (2019/2020)، يوم 2 أغسطس المقبل، و
على أن ينتهي يوم 20 سبتمبر .