بودبوس يستعد للتجديد مع حمام الأنف التونسي

أخبار ليبيا24

قال المهاجم ، إبراهيم بودبوس، إن الساعات المقبلة ستشهد تجديد عقده مع نادي حمام الأنف التونسي، إعارة لثلاثة أشهر جديدة.

وأوضح اللاعب، لـ”أخبار ليبيا 24″ :”حاليا أواصل تدريباتي بشكل منفرد في تونس و الإثنين المقبل ستكون العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق”.