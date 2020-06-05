الغرفة المركزية لكورونا بسبها تكشف سبب وفاة سيدة في مركز العزل الغرفة المركزية سبها : الفقيدة كانت تمر بظروف صحية بالغة الصعوبة قبل دخولها لمركز العزل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء كورونا سبها وفاة السيدة التى كانت قد أجريت لها عملية جراحية لاستئصال المرارة اليومين الماضيين في مركز العزل النهائي (البركولي) .

وأوضحت الغرفة أن السيدة كانت تمر بظروف صحية بالغة الصعوبة قبل دخولها لمركز العزل النهائي .

وأشارت أن ما أبلغنا به الأطباء فى مركز العزل بأن السبب الطبي للوفاة ناجم عن الأعراض الجانبية لالتهاب المرارة والتى عانت منها الحالة قبل إدخالها لمركز العزل النهائي و لم يكن ذلك ناتجاً عن أعراض وباء فيروس كورونا المصابة به وفق التحاليل .

و قدمت الغرفة العزاء لذويها منوهة تضامنها معهم في مصابهم وقدمت الشكر للفريق الطبب، وفريق العزل النهائي بمركز البركولي الذي قالت انه واصل الليل بالنهار للإشراف على حالتها فى محاولة حثيثة لإنقاذ حياتها.