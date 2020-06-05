الزيداني يكشف عن نتائج تحاليل كورونا

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كشف اللاعب الدولي السابق عبد الحميد الزيداني عن إجراءاه تحاليل فيروس كورونا عقب وصوله لمدينة البيضاء قادما من سبها منوهاً أن نتائج التحاليل كانت سلبية.

وقال اللاعب في فيديو نشر له إنه بصحة جيدة ويتواجد حالياً في الحجر الصحي، مطالبًا أهالي سبها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء منها الحجر المنزلي والابتعاد عن التجمعات.

ويعتبر اللاعب السابق عبد الحميد الزيداني أحد أبرز المهاجمين في الكرة الليبية ويحمل رقم أفضل مسجل للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الليبي.