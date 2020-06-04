وصول معدات تخص مشروع الهاتف الريفي لسرت

استكمال مشروع الهاتف الريفي المتوقف منذ عام 2014 بمدينة سرت

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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير مكتب بريد ليبيا أبراهيم احبيل إن شحنة من المعدات والأبراج الخاصة بمشروع تطوير الهاتف الريفي وصلت إلى سرت من المستودع الرئيسي لشركة هاتف ليبيا في بنغازي .

احبيل أشار في تصريحات صحفية إلى أن هذه المعدات والأبراج تخص مشروع الهاتف الريفي بسرت وضواحيها من أجل استكمال المشروع المتوقف منذ عام 2014 .

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم قد اتفق مع رئيس غرفة الطوارئ للاتصالات سرت بشأن جلب هذه المواد والمعدات لحاجة المنطقة لمشروع الهاتف الريفي .

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