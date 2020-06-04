مباركًا سيطرة الوفاق على مطار طرابلس .. باشاغا: لن يهنأ الوطن مالم يتخلص من حفتر وقواته

مباركًا سيطرة الوفاق على مطار طرابلس .. باشاغا: لن يهنأ الوطن مالم يتخلص من حفتر وقواته باشاغا يبارك سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي.

باشاغا أهدى ، في سلسلة تغريدات له على تويتر، السيطرة على المطار إلى “كل المظلومين والنازحين والمهجرين الذين طالهم ظلم مليشيات حفتر ومرتزقته، وكل أبطال قوات عملية بركان الغضب، وأمهات الشهداء والجرحى الذين بدلوا الغالي والنفيس من أجل صد هذا العدوان”، قائلا: “وما النصر إلا صبر ساعة”، حسب وصفه .

واعتبر أن السيطرة على مطار طرابلس يساهم في إبعاد مدى الصواريخ والقذائف العشوائية التي تساقطت طوال عام على بيوت الآمنين لتحصد أرواح الأطفال والنساء والعجائز، مقدما التحية لـ”أبطال ساروا على درب شهداء الوطن ليصلوا لبداية نهاية التمرد على شرعية الدولة الليبية”، وفقا لقوله.

وأضاف “المعتدون على العاصمة لم يتركوا جريمة محرمة في التشريعات المحلية والدولية إلا وارتكبوها عن سبق إصرار وترصد، ليس آخرها زرع الألغام في منازل المواطنين وغرف الأطفال والمساجد والمقار الحكومية.. إنهم تنظيم عصابي إجرامي لن يهنأ الوطن مالم يتخلص منهم”.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، فيما كشفت مصادر عسكرية، في وقت سابق، عن وجود تحشيدات لقوات الوفاق والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا للهجوم على المنطقة.