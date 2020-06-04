لودريان: مستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنيًا على مصالح القوى الخارجية

لودريان: مستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنيًا على مصالح القوى الخارجية لودريان : هناك تقارب في وجهات النظر بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة مواصلة جهود إعادة إنتاج النفط في ليبيا، ووضع مسار داخلي بين الليبيين للانتقال السياسي.

لودريان رأى في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية.

وشدد على أنه يجب مواصلة جهود إعادة إنتاج النفط، ووضع مسار داخلي بين الليبيين للانتقال السياسي وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تقارب في وجهات النظر بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا.

وفي ختام حديثه، أكد وزير الخارجي الفرنسي، أن مستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنيًا على مصالح القوى الخارجية، بل بين أيدي الليبيين.