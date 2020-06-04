عضوه بالبرلمان التونسي : كان على البرلمان أن يُندد بدخول أسلحة تركية إلى ليبيا عبر تونس

عضوه بالبرلمان التونسي : كان على البرلمان أن يُندد بدخول أسلحة تركية إلى ليبيا عبر تونس نسرين العماري : أردوغان يستخدم الغنوشي لنقل المسلحين وعناصر من داعش إلى ليبيا عبر تونس

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استنكرت النائبة عن كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي نسرين العماري، اليوم الأربعاء، مواقف رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، تجاه الأزمة الليبية، مُذكرة بعدم إدانة المجلس لأنشطة تركيا التي تهدد أمن بلادها.

العماري أوضحت ، في كلمتها بجلسة مساءلة الغنوشي، أن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.

واعتبرت أنه كان يجب على البرلمان التونسي أن يندد بالتدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا، ونقل مسلحين من سوريا إليها مع وجود عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم، مضيفة أنه كان على البرلمان أن يُندد بدخول أسلحة تركية إلى ليبيا عن طريق تونس.

وأضافت العماري “نقول لا، لاستخدام تونس للإضرار بليبيا، ولا لأنشطة تركيا التي تهدد أمن تونس والمنطقة.

ويمثُل الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة تركيًا وقطريًا.

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من؛ الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10)، متوعدين بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، فيما لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.