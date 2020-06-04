ظهور سلاح خاص بالجيش الأمريكي في تسجيل مصور لقوات الوفاق البندقية عبارة عن سلاح تجاري يشتمل على فرامل كمامة قابلة للفصل بغرفة مزدوجة

أخبار ليبيا 24 – متابعات



نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر أحد استخدام عناصر قوات الوفاق وهو بحوزته سلاح متطور في محاور العاصمة وسط الاحياء السكنية.

ومن خلال البحث الدقيق على هذا السلاح ونوعه وفي ماذا يستخدم وماهي صناعته تبيّن أن هذا السلاح بندقية قنص من نوع “The Barrett M107” صناعته أمريكية، ويستخدم كمضاد للأليات الثقيلة بقدرة بعيدة المدى.

مواصفات البندقية هي بندقية قنص شبه أوتوماتيكية طويلة المدى قادرة على إطلاق نيران دقيقة وسريعة على الأهداف حتى 2000 متر. وتتميز هذه البندقية بمدى أكبر ومميتة ضد أهداف الأفراد والعتاد من أنظمة القناصة الأخرى في المخزون الأمريكي.

والبندقية عبارة عن سلاح تجاري يشتمل على فرامل كمامة قابلة للفصل بغرفة مزدوجة، ونوابض مزدوجة للبرميل وتصميم نابض رئيسي طويل لتقليل ارتداد السلاح.

وتزن البندقية 35 رطلاً محملة بالكامل ويتضمن مناظر أمامية وخلفية قابلة للطي، وبرميل مخدد من الدرجة المتطابقة، ومقبض حمل قابل للفصل، ولوحة ارتداد مطاطية، ومقابض خلفية ، وسكة Picatinny.

وبحسب الخبراء العسكريين، فإن هذه البندقية صنعت مخصصة للجيش الأمريكي تحت تسمية “XM107″، وتم وضعها في المنافسة للمراجعة من قبل الجيش الأمريكي.

وتابع الخبراء أنه خلال المنافسة، قام الجيش الأمريكي بتقييم احتياجاته من بندقية قناصة ثقيلة من العيار الثقيل، مقرراً عدم متابعة تصميم XM107 ، وبدلاً من ذلك ركز بالفعل XM107 دولار المستثمرة بالفعل في شراء سلسلة Barrett M82 شبه الأوتوماتيكية المثبتة والمرتدّة.

وبالتالي، تم منح أنظمة M82 هذه التسمية “M107” وتمثل إصدارًا مختلفًا قليلاً فقط من تصميم باريت الممتاز، ولذلك تم تطويره بالمثل حول عيار ( 0.50 caliber 12.7x99mm Browning (50 Browning / .50 BMG) إطلاق خرطوشة رشاش من إجراء شبه تلقائي مع وظيفة الترباس الدوارة.

وتابع الخبراء أن هذه البندقية تم اعتمادها المضادة للآليات الثقيلة من قبل الجيش الأمريكي وهي شبيهة بنظام قناص البحرية الأمريكية باريت M82A1 .50، لها إشراك الأهداف المادية بدقة على مسافة 1500 إلى 2000 متر. تم تصميم السلاح لإشراك أهداف العتاد وهزيمتها بشكل فعال مثل الطائرات (المتوقفة)، وأهداف الاتصالات، وأجهزة الكمبيوتر، ومواقع الاستخبارات، ومواقع الرادار، ومستودعات الذخيرة، ومخازن النفط، وكذلك المركبات المدرعة الخفيفة.

وأضاف الخبراء أن نظام M107 يوفر مسافات مواجهة بعيدة المدى وزيادة التأثير الطرفي ضد القناصين الذين يستخدمون أسلحة من عيار أصغر، ويشمل النظام الكامل البندقية نفسها، ومجلة صندوقية قابلة للفصل بعشر جولات، ومشهد بصري متغير القوة في اليوم، وحقيبة نقل صلبة، وحقيبة ناعمة تكتيكية، ومعدات تنظيف وصيانة، وحبال قابل للفصل، ومزدوجة قابلة للضبط ومشغل / صيانة كتيبات.