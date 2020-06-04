خلال مؤتمر صحفي من أنقرة.. السراج يشكر تركيا لدفعها عن حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعرب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن شكره لتركيا لدفاعها عن الشرعية في ليبيا، على حد قوله، وذلك بعد الدعم العسكري الذي تلقته حكومة الوفاق من الرئيس التركي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس بالعاصمة أنقرة.

وقال السراج: “نشكر تركيا لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها والدفاع عن الشرعية فيها”، معربا عن تطلع حكومته إلى “عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا”.

وتعهد السراج، بمواصلة الكفاح حتى القضاء على قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قائلا: “سنواصل الكفاح في ليبيا حتى نقضي على العدو تماما”، مشددا على أن حكومته “لن تعطي حفتر فرصة للتفاوض بعد هذه المرحلة”.

وقد أعلن السراج من أنقرة، سيطرت قوات حكومة الوفاق على كامل العاصمة طرابلس، بدعم عسكري من تركيا التي أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق ضد معاركهم قوات الجيش الليبي.

وكان فائز السراج قد أجرى في وقت سابق من هذا اليوم محادثات مع أردوغان في أنقرة بعد وصوله مساء الأربعاء في زيارة قصيرة إلى تركيا، في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين.