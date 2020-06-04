تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 مدن الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا ترتفع إلى 196حالة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها اليوم الأربعاء، والتي تم تسجيلها في مدينة طرابلس وزليتن وغريان والزنتان وصرمان، وفي تطور جديد أظهرت الاحصائيات ظهور مدن جديدة لانتشار الوباء.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي، حالة موجبة جديدة من مدينة طرابلس تم الكشف عليها بمستشفى الخضراء العام، وحالة موجبة جديدة من مدينة غريان سجلت بمستشفى غريان العام، وإصابة قادمة من السفر وهو مواطن من مدينة الزنتان، وعدد ثمان حالات سجلت في مدينة غريان لمواطنين عائدين من الجنوب، وعدد حالتين سجلت في مدينة زليتن لمواطنين عائدين من الجنوب الليبي، وحالة سجلت في مدينة صرمان لمواطن عائد من الجنوب الليبي .

ويهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة المواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

ــكما يطلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي .

و يهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي إستفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

مع العلم بأن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد .

وبلغ إجمالي الاصابات 196، والحالات النشطة 139، والمتعافين 52، والوفيات 5.