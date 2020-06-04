الخارجية المصرية: تركيا تجند وتنقل آلاف المرتزقة الأجانب من سوريا لليبيا سامح شكري يدعو لوقف فوري لإرسال تركيا المقاتلين إلى ليبيا

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أعلنت الخارجية المصرية اليوم الخميس أن جهود الائتلاف الدولي لمكافحة “داعش” مهددة نتيجة تجنيد تركيا وتدريب ونقل الآلاف من المرتزقة الأجانب من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي.

وخلال مشاركته في اجتماع للائتلاف الذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن ‪ الممارسات التركية تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها.

وأضاف، أنه يتعين أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلا عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد.

وأكد شكري التزام بلاده بأهداف الائتلاف ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. ‪