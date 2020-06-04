الخارجية الروسية تؤكد وجود إرهابيين سوريين يقاتلون بصفوف المسلحين في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن إرهابيين سوريين يخوضون القتال في صفوف المسلحين في ليبيا، بحسب نشر موقع روسيا اليوم.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو البالغ إزاء تطورات الأحداث في غرب ليبيا، مشيرة إلى أن الهدنة الإنسانية تشهد انتهاكات وأن استمرار القتال يهدد بكارثة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سيطرت قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة، بدعم عسكري من تركيا التي أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق ضد معاركهم قوات الجيش الليبي.