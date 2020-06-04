الجيش يعلن استئناف مشاركته بمحادثات 5+5 شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار

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أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي اليوم الخميس استئناف مشاركتها في محادثات لجنة وقف إطلاق النار 5+5 برعاية الأمم المتحدة، كما أعلنت إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.

وأكدت قيادة الجيش، أنها ستستأنف العمليات العسكرية وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5، في حال عدم التزام الطرف الآخر (حكومة الوفاق) بوقف إطلاق النار.

وأشارت القيادة، في بيانها، إلى أن قبول استئناف مشاركتها في المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، جاء دعما للحل السياسي واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي.