الثني يفتتح مستشفى بالخاثر القروي الثني يبحث على هامش الافتتاح المشاريع المتعثرة بطبرق وتذليل كل الصعاب التي تواجه البلدي

أخبار ليبيا 24 _ خاص

أفتتح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس مستشفى بالخاثر القروي التابع لبلدية طبرق بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، وبحضور وزراء الداخلية والصحة والتعليم والحكم المحلي والصناعة .

وحضر مراسم الافتتاح رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية طبرق، ومدير الأمن، ورئيس الفرع البلدي بالخاثر، ومدير مكتب الخدمات الصحية، ومدير مركز طبرق الطبي، وعدد كبير من المواطنين .

ويعد مستشفى بالخاثر القروي من أحدث المستشفيات التابعة لبلدية طبرق والذي أشرفت عليه وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي تخدم قطاع الصحة بالمنطقة .

وعلى هامش الافتتاح عقد اجتماع مابين رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التسييري طبرق، بحضور وزير الحكم المحلي ووكيل ديوان البلدية لبحث المشاريع المتعثرة داخل نطاق البلدية وتذليل كل الصعاب التي تواجه المجلس البلدي بطبرق .

وقد توجه رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى بلديتي بئر الأشهب وأمساعد لافتتاح كلية التربية ومركز للشرطة.