الأمم المتحدة تؤكد انطلاق أعمال اللجنة العسكرية “5+5” برئاسة ويليامز ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش ومن المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد الوفاق قريبا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، استأنفت عملها، اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أنه كان هناك اجتماع عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

ولفت إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق في الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة، مُختتمًا “ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش الوطني الليبي”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق وقيادة الجيش الوطني الليبي استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الثالث والعشرين من فبراير 2020م”.

وأكدت البعثة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.

وأعربت البعثة عن أملها في أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاهية.