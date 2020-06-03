مصدر: مطار طرابلس تحت سيطرة القوات المسلحة ولاوجود لأي اشتباكات

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مكلع اليوم الأربعاء أن مطار طرابلس الدولي تحت قبضة القوات المسلحة العربية الليبية ولا وجود لأي مواجهات إلى الآن.

وأضاف المصدر أن ما نشر من مقاطع مرئية من قبل عناصر قوات الوفاق بأنهم تمكنوا من الدخول إلى المطار اليوم لا أساس لها من الصحة وهي مقاطع قديمة.

وأشار المصدر إلى أنه لا وجود لأي مواجهات في مطار طرابلس الدولي وما توجد إلا تحشيدات من قبل قوات الوفاق والمرتزقة السوريين لإعادة الكرة والهجوم على المطار.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أعلن عن انطلاق ما أسماه بعملية تحرير مطار طرابلس بعد نجاحهم في إحكام الطوق حول مطار طرابلس؛ تمهيدا لتحريره وبسط السيطرة عليه، حسب زعمه.