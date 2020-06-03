مدير مركز طبرق الطبي يطالب بتوفير الأمن غياب الأمن في مركز طبرق الطبي ومدير المركز يشير إلى أنه سيخلي مسؤوليته

أخبار ليبيا24

طالب، فرج الجالي، مدير مركز طبرق الطبي، بعودة شرطة النجدة لحماية وتأمين المركز، مشيرًا إلى أنه سيخلي مسؤوليته التامة عن المركز وسيتم خروج الأطقم الطبية والطبية المساعدة والتمريض بسبب عدم توفره الأمن.

وقال الجالي، لأخبار ليبيا24، “الشهور الماضية تم تأمين المركز عن طريق شرطة النجدة وعملت الأطقم الطبية في أمن وأمان لم يشهده المركز من قبل”.

وأضاف، “أطالب مدير الأمن وعميد البلدية بضرورة عودة الأمن للمركز حتى نتمكن من أداء أعمالنا بكل يسر وسهولة”.

وقال الجالي، “الأطقم الطبية مهددة من قبل الخارجين عن القانون ومعرضون للخطر بصفة يومية، وجائحة كورونا في غياب الأمن ستصبح كارثة لا نستطيع السيطرة عليها”.

وأضاف، “نتخوف من وصول أي حالة موجبة للمركز في عدم وجود الأمن سوف يختلط الحابل بالنابل وسنكون في مأزق ومأساة وكارثة”، مشيرًا إلى أن حالات كورونا في الجنوب أصبحت مخيفة ومقلقة ونحن نرفع الاستعداد داخل المركز لمواجهة الجائحة وما ينقصنا هو توفير الأمن للمركز الطبي.