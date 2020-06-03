مالية الوفاق تسعى لإعداد جدول موحد لمرتبات موظفي الدولة
أخبار ليبيا24
كشف مصدر في وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني عن عمل لجنة بالوزارة لإعداد جدول موحد للمرتبات لكافة موظفي الدولة.
و أكد المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – على مراسلة عدة جهات للوزارة بخصوص تخفيض المرتبات بنسبة 20% لأصحاب الجداول الخاصة و تقديمهم التماس بهذا الشأن.
وذكر المصدر أن وزارة المالية قد أجلت النظر في ذلك إلى حين إصدار الجدول، مؤكداً على تنفيذ قرار التخفيض رسمياً على الجميع بدون استثناء.
و كانت عدد من الجهات المعنية قد اشتكت من قرار المجلس الرئاسي بتخفيض المرتبات لأصحاب الجداول الخاصة بنسبة 20% ، وطالبت بإلغائه وإعادة النظر به.