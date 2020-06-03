كاد الإرهاب أن يحول بلادهم لجحيم.. الليبيون حاربوا أشرس التنظيمات المتطرفة وانتصروا عليها

أخبار ليبيا24-خاصّ

لا شك أنه من غير المقبول تبرير الاستهداف العشوائي لحياة الناس وقتل أرواحهم وزهقها وإلحاق الدمار بالتنمية والقضاء على الأرزاق وإشاعة الذعر والخوف والرعب والجرائم الإنسانية.

ولطالما كان الإرهاب، أبرز تلك الممارسات اللاإنسانية التي مارستها الجماعات المتطرفة في شتى الدول، ومن بينها ليبيا بحيث دمرت المجتمعات وتسببت في إشاعة الفوضى والقتل والاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي من أجل زعزعة الاستقرار في عدة مدن ومناطق وتحقيق أهدافها الدنيئة.

تعد التنظيمات الإرهابية وعناصرها المتشددة عدوانا على أمن الأمم وتدميرًا لتاريخها وحضاراتها وحاضرها ومستقبلها، بل وعلى الإنسانية ذاتها، وبالتالي فإن من الواجب مكافحتها بلا هوادة لحماية الحقوق.

لقد شهدت ليبيا في غضون السنوات الماضية ممارسات إجرامية إرهابية خلفت مئات من القتلى والمفقودين كما خلفت دمارًا طال جُل المؤسسات بهدف تدمير الدولة حتى تسهل السيطرة عليها وعلى خيراتها وقيادة مواطنيها نحو الهاوية.

لقد اتخذ التطرف مظاهر عديدة؛ أهمها التطرف الفكري الخارج عن الأطر الفكرية والثقافية والأخلاقية السائدة في المجتمع، وكذلك التطرف الديني الذي يعتبر أكثر أنواع التطرف انتشارا من خلال التشدد في السلوك الديني فكرا وعملا، والذي كذلك حلّل القتل والاغتيال والخطف والذبح دون أي وجه حق.

ونظرًا لأن الإرهاب أصبح يهدد حياتهم وسلامهم وأمنهم وأمن دولتهم؛ فقد أخذ الليبيين الرافضين للخنوع والاستكانة للأفكار والممارسات المتطرفة والعقائد المتشددة، رغم قلة إمكانياتهم، في تحشيد جهودهم على جميع الأصعدة بالتعاون مع شركائهم الدوليين بهدف محاربة الشبكات الإرهابية التي استباحت وسيطرة على أراضهم وإنها وجودها واجتثاث جذورها.

لقد هبّ الشعب الليبي في عدد من المدن والمناطق الرافضة لسيطرة الجماعات الإرهابية بسمياتها المختلفة ” داعش، القاعدة، أنصار الشريعة، مجالس الشور” للدفاع عن أرضه وعرضه وحاضره ومستقبله ومستقبل ابنائه، ضد أشرس التنظيمات الإرهابية، ولقد تمثلت المقاومة في البدء في الخروج في مظاهرات حاشدة وسط الساحات والميادين للتعبير عن رفضهم وجود التنظيمات الإرهابية في بلادهم، والتي من بينها -على سبيل المثال لا الحصر- مظاهرة “جمعة إنقاذ بنغازي” التي احتشد فيها ما يزيد عن 30 ألف ليبي في بنغازي في 21 سبتمبر 2012.

وقدد نددت المظاهرة الحاشدة، بالمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المدينة مثل “درع ليبيا1” و “أنصار الشريعة” وكتيبة “راف الله السحاتي” و كتيبة “17 فبراير”.

ولما لأن عقيدة التنظيمات الإرهابية تتجلّى في التشدد والغلو في الرأي والاستبداد والتمسك بالمبادئ المبادئ الفاسدة مع اعتقادهم بأنها مبادئ صحيحة قويمة والعمل على محاسبة الناس دون قبول العكس، وسوء الظن في الآخرين ووضعهم في قفص الاتهام والإدانة، وازدراء الآخر، ونكران وجوده وإطلاق الأحكام عليه، وتعنيفه وتجريده من حقوقه بل وقتله؛ فقد اضطر الليبيين لمقاومتها بالسلاح حتى تطورت إلى معركة فاصلة التحم فيها الشعب بجيشه لاجتثاثها.

ولقد مثّلت المقاومة المسلحة بعد ذلك أبرز أنواع المقاومات لمحاربة الإرهاب، حيث استمرت لعدة سنوات حتى استطاع الليبيين من دحر تلك التنظيمات المدججة بالأسلحة والمقاتلين.

لقد تحقق لليبيين بعد انتصارهم على الجماعات الإرهابية الاستقرار النسبي في ربوع البلاد والكامل في المناطق المحررة، ما أدى إلى تراجع بل وانتهاء العمليات الإرهابية، الذي يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي كاد أن ينطلق من ليبيا ليهدد دول جوارها القريبة والبعيدة.