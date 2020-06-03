فرنسا تلمح لوجود اتفاق بين روسيا وتركيا على حساب ليبيا

فرنسا تلمح لوجود اتفاق بين روسيا وتركيا على حساب ليبيا الرئاسة الفرنسية تبدي قلقها من تعزيز الوجود التركي في ليبيا

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لمحت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى وجود اتّفاق بين تركيا وروسيا يخدم مصالحة

موسكو وأنقرة على حساب ليبيا، مبدية “قلقها البالغ” إزاء الأوضاع في ليبيا وتخوفها من هذا الاتفاق.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن “الأزمة الليبية تتعقّد بسبب التدخلات الخارجية الروسية والتركية، محذرة من خطر انفلات الأزمة من أيدي الجميع.

وقالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبدي قلقه إزاء تعزيز الوجود التركي وفق شروط تبدو خطرة، مشيرة إلى أن باريس تخشى “السيناريو الأسوأ” المتمثل بتوصّل روسيا وتركيا إلى “اتفاق حول سيناريو سياسي يخدم مصالحهما”.

وأضافت، “نحن أمام خطر كبير يتمثل بأمر واقع عند حدود أوروبا، يعرض أمننا للخطر”.