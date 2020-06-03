زليتن تكشف عن حالات كورونا في المدينة

زليتن تكشف عن حالات كورونا في المدينة

أخبار ليبيا24

أوضحت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية زليتن أن فريق الرصد و الاستجابة في قسم العزل أخذ 35 مسحة أنفية من عائدين خارجيا و محليا ومخالطين وتم إرسالها للمختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت اللجنة إلى أن نتائج تحاليل العينات سالبة باستثناء حالة واحدة موجبة من منطقة الجنوب تم عزلها لظهور بعض الأعراض عليها.

وأضافت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا أنه تم أخذ مسحات للمخاطين للحالة من الدرجة الأولى و سيتم إرسالها للمختبر المرجعي.