رئيس مجلس النواب يجرى اجتماعا مع مجلس جامعة عمر المختار

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التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع مجلس جامعة عمر المختار، لمناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بأداء الجامعة ومتطلباته من أجل القيام بدورها المناطة بها لكافة كليات الجامعة في البيضاء والقبة ودرنة.

اتى ذلك وفقا لتصريحات المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي.

وقال المريمي، إن الاجتماع تركز حول المسائل المتعلقة بالدعم المالي وكذلك تفعيل قانون الجامعات، الذي أقره مجلس النواب في جلساته السابقة، كما تم تقديم ما قامت به الجامعة في مجال البحوث والدراسات المختلفة في كل كلياتها وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمستويات التي حققتها في السنوات السابقة.

وأضاف، تناول الاجتماع ما تحتاجه الجامعة من دعم والمخصصات المالية لتقديم كل برامجها العلمية وفق اختصاصها وما تحتاجه الدولة والمجتمع.

وأفاد المريمي، أن الاجتماع تناول المبادرة التي قدّمها رئيس مجلس النواب للشعب الليبي لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث قام المستشار بشرحها على مجلس جامعة عمر المختار.

أكد المريمي، أن رئيس مجلس النواب تعهد بمناقشة كل متطلبات الجامعة مع رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المختصة، لتؤدي الجامعة الدور المناط بها في العملية التعليمية والدراسات والبحوث والمؤتمرات العلمية.