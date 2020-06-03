خلال اجتماعه مع وفد حكومة الوفاق بموسكو.. لافروف يدعو إلى وقف عاجل للقتال في ليبيا

خلال اجتماعه مع وفد حكومة الوفاق بموسكو.. لافروف يدعو إلى وقف عاجل للقتال في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه بوفد عن حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، إلى وقف عاجل للأعمال القتالية في ليبيا.

وجاءت هذه الدعوات الروسية أثناء محادثات احتضنتها موسكو اليوم، بين لافروف ونائبه مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع وفد حكومة الوفاق الذي ضم وزير الخارجية محمد سيالة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، “خلال محادثة مفصلة، تم تبادل وجهات النظر بشأن تطور الوضع في ليبيا وحولها. وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي أهمية الوقف المبكر للأعمال العدائية وتنظيم حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الليبية الرائدة”.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحادثات تطرقت إلى مسألة السجينين الروسيين في ليبيا “تم طرح على الجانب الليبي مرة أخرى مسألة ضرورة الإفراج السريع وغير المشروط عن المواطنين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان، اللذين تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019”.

وشددت الوزارة في البيان، على أن “بقاء المواطنين الروس في سجن بطرابلس هو الآن العقبة الرئيسية أمام التطوير التدريجي للتعاون الثنائي متبادل المنفعة”، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشار مصدر في الخارجية الروسية، لوكالة “سبوتنيك”، أن الطرفين لم يناقشا إمكانية عقد اجتماع جديد بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج في العاصمة موسكو.