الرقابة على الأغذية تتلف 5 حاويات أرز
أخبار ليبيا24
أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الخمس إتلافه اليومين الماضيين شحنة أرز تقدر بـ 5 حاويات بواقع 6115 كيس.
وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن هذه الشحنة المستوردة من الخارج تم رفضها بسبب وجود حشرات حيّة و ميتة بجميع الحاويات.
وأضاف المركز في بيان له أن الشحنة تحمل علامة تجارية ميكس 10كيلو موردة من الهند منوها أن الإتلاف جاء لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات .
وأشار مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية فرع الخمس إلى أن عملية الإتلاف كانت بحضور الجهات ذات العلاقة.