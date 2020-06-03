الرقابة على الأغذية تتلف 5 حاويات أرز

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أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الخمس إتلافه اليومين الماضيين شحنة أرز تقدر بـ 5 حاويات بواقع 6115 كيس.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن هذه الشحنة المستوردة من الخارج تم رفضها بسبب وجود حشرات حيّة و ميتة بجميع الحاويات.

وأضاف المركز في بيان له أن الشحنة تحمل علامة تجارية ميكس 10كيلو موردة من الهند منوها أن الإتلاف جاء لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات .

وأشار مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية فرع الخمس إلى أن عملية الإتلاف كانت بحضور الجهات ذات العلاقة.

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