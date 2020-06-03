الحرس الديواني التونسي يضبط سيارة تحمل سجائر مهربة قادمة من ليبيا

أخبار ليبيا24

حجزت فرقة من الحرس الديواني بتطاوين التونسية مركبة رباعية الدفع لا تحمل لوحات قادمة من ليبيا في اتجاه جهة رمادة في اتجاه بن قردان محملة ب 10 آلاف علبة سجائر مهربة أجنبية و360كلغ من مادة المعسل الفاخر المهرب

وبحسب الحرس الديواني فإن فرقة الحرس الوطني طاردت السيارة على مسافة 20كلم وأطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء بعد أن حاول السائق دهس أحد أفراد الديوانية عند مطالبته بالوقوف ليتم إثر ذلك العثور عليها مركونة وقد لاذ سائقها بالفرار.