الحرس الديواني التونسي يضبط سيارة تحمل سجائر مهربة قادمة من ليبيا

59

أخبار ليبيا24

حجزت فرقة من الحرس الديواني بتطاوين التونسية مركبة رباعية الدفع لا تحمل لوحات قادمة من ليبيا في اتجاه جهة رمادة في اتجاه بن قردان محملة ب 10 آلاف علبة سجائر مهربة أجنبية و360كلغ من مادة المعسل الفاخر المهرب

وبحسب الحرس الديواني فإن فرقة الحرس الوطني طاردت السيارة على مسافة 20كلم وأطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء بعد أن حاول السائق دهس أحد أفراد الديوانية عند مطالبته بالوقوف ليتم إثر ذلك العثور عليها مركونة وقد لاذ سائقها بالفرار.

وأشار الحرس الديواني بنقل السيارة إلى مقر الفرقة وإخضاعها إلى التفتيش، تم حجز كمية السجائر والمعسل المهرب المذكورة وتحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الإجمالية للمحضر 130ألف دينار تونسي.

المزيد من الأخبار

مصدر: مطار طرابلس تحت سيطرة القوات المسلحة ولاوجود لأي اشتباكات

مصدر يستبعد أن يكون “داعش” وراء جريمة قتل مواطن وأبنائه في تراغن

ارتفاع مفاجئ ومقلق لكورونا في سبها مالأسباب وما الحل؟

زليتن تكشف عن حالات كورونا في المدينة

المزيد

مصدر: مطار طرابلس تحت سيطرة القوات المسلحة ولاوجود لأي…

مصدر يستبعد أن يكون “داعش” وراء جريمة قتل مواطن…

ارتفاع مفاجئ ومقلق لكورونا في سبها مالأسباب وما الحل؟