الحرس الديواني التونسي يضبط سيارة تحمل سجائر مهربة قادمة من ليبيا

الحرس الديواني التونسي يضبط سيارة تحمل سجائر مهربة قادمة من ليبيا
أخبار ليبيا24
حجزت فرقة من الحرس الديواني بتطاوين التونسية مركبة رباعية الدفع لا تحمل لوحات قادمة من ليبيا في اتجاه جهة رمادة في اتجاه بن قردان محملة ب 10 آلاف علبة سجائر مهربة أجنبية و360كلغ من مادة المعسل الفاخر المهرب
وبحسب الحرس الديواني فإن فرقة الحرس الوطني طاردت السيارة على مسافة 20كلم وأطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء بعد أن حاول السائق دهس أحد أفراد الديوانية عند مطالبته بالوقوف ليتم إثر ذلك العثور عليها مركونة وقد لاذ سائقها بالفرار.
وأشار الحرس الديواني بنقل السيارة إلى مقر الفرقة وإخضاعها إلى التفتيش، تم حجز كمية السجائر والمعسل المهرب المذكورة وتحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الإجمالية للمحضر 130ألف دينار تونسي.