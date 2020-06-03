البنزرتي يلمح لإمكانية عودته لتدريب منتخب ليبيا
أخبار ليبيا24
كشف التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، عن إمكانية عودته من جديد لقيادة المنتخب الليبي عقب انتهاء فترة فيروس كورونا.
وقال البنزرتي في تصريحات لبرنامج “جمهور الثالثة”: “قد استكمل المهمة مرة أخرى لأن علاقتي بمسؤولي الاتحاد الليبي جيدة، وتحمل كل معاني الاحترام، ولكن فسخ التعاقد جاء بسبب كورونا”.
كما كشف المدير الفني السابق عن تلقيه مفاوضات من نادي الزمالك الموسم الماضي، وكانت الأمور تسير بشكل جيد عقب حصوله على تأشيرة دخول إلى مصر، إلا أنه تفاجأ بتراجع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إتمام التعاقد.