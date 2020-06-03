البنزرتي يلمح لإمكانية عودته لتدريب منتخب ليبيا

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كشف التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، عن إمكانية عودته من جديد لقيادة المنتخب الليبي عقب انتهاء فترة فيروس كورونا.

وقال البنزرتي في تصريحات لبرنامج “جمهور الثالثة”: “قد استكمل المهمة مرة أخرى لأن علاقتي بمسؤولي الاتحاد الليبي جيدة، وتحمل كل معاني الاحترام، ولكن فسخ التعاقد جاء بسبب كورونا”.