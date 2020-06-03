ارتفاع مفاجئ ومقلق لكورونا في سبها مالأسباب وما الحل؟

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فجأة ومن غير سابق إنذار شهدت مناطق الجنوب الليبي وخاصة سبها ارتفاعًا مفاجئًا لعدد الإصابات بفيروس كورونا المتجدد مما ينذر بوقوع كارثة قد تصل إلى كامل مُدن الجنوب.

المنطقة الجنوبية باتت بؤرة الوباء في ليبيا بعد أن سجلت أكثر من ثلثي الإصابات في ليبيا وهو ما أكدته اللجنة الاستشارية الطبية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.