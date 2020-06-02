وزارة الصحة في الحكومة الليبية ترسل الشحنة الدوائية الثالثة للجنوب الليبي
أخبار ليبيا24
أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب عن إرسال الشحنة الدوائية الثالثة للجنوب الليبي.
وذكر عقوب أن الشحنة تضم الأدويه والمستلزمات الطبية الوقائية وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابعة للحكومة الليبية في مدينة بنغازي بتنسيق مع الوكيل المساعد بديوان الوزارة عن بلديات الجنوب غيث دربوك الذي يتولي تسليمها المنشآت الصحية في سبها.
وأشار وزير الصحة في الحكومة الليبية إلى أن هذه الشحنة تمهيدا لإرسال قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها.
وأضاف أن الهدف من إرسال الشحنة الإضافية للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مشيرًا إلى استمرار إرسال الشحنات الطبية الأيام القادمة لتعويض المخزون الاستراتجي بالجنوب تحسبًا لأي طارئ وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا واللجنة الاستشارية.
وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المرافق الصحية داخل مدينة سبها وخارجها، ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة؛ المتمثّلة بمركز سبها الطبي ومركز العزل السريري الطبي لعلاج فيروس كورونا وإدارة الخدمات الصحية بسبها والحجر الصحي وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية.
وأفاد وزير الصحة أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء جائحة كورونا وعلاج كافة المصابين ، وأن دعم المستشفيات سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أرسلت خلال العشرة أيام الماضية شحنتين متتاليتين من المجموعة الدوائية لتغطية كافة احتياجات الجنوب الليبي.