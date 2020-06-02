وزارة الصحة في الحكومة الليبية ترسل الشحنة الدوائية الثالثة للجنوب الليبي

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أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب عن إرسال الشحنة الدوائية الثالثة للجنوب الليبي.

وذكر عقوب أن الشحنة تضم الأدويه والمستلزمات الطبية الوقائية وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابعة للحكومة الليبية في مدينة بنغازي بتنسيق مع الوكيل المساعد بديوان الوزارة عن بلديات الجنوب غيث دربوك الذي يتولي تسليمها المنشآت الصحية في سبها.

وأشار وزير الصحة في الحكومة الليبية إلى أن هذه الشحنة تمهيدا لإرسال قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها.