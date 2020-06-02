نورلاند: الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المستعدة لوضع أسلحتها جانبا والالتقاء بالوسائل السلمية

أخبار ليبيا24 – متابعات

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تأكيده على أنّ الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية، على حد قوله.

جاء ذلك خلال تشاورات أجراها السفير نورلاند ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق أمس الثلاثاء، حول آفاق العودة المبكّرة إلى آلية “5 + 5” واستئناف الحوار السياسي.

وندّد نورلاند، بالقصف الذي استهدف يوم الأحد حديقة عامة بطرابلس وأدّى إلى مقتل خمسة مدنيين وألحقت إصابات بالغة بصبي صغير حسب ما أفادت به التقارير، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت أمس الإثنين بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي.