متوعدًا أهلها .. آمر قوة غريان: سنحرر الأصابعة وننظفها من الأفكار والسلاح

متوعدًا أهلها .. آمر قوة غريان: سنحرر الأصابعة وننظفها من الأفكار والسلاح آمر قوة غريان: عناصر تابعة لنظام القذافي هي من قامت باقتحام مدينة الأصابعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترف آمر قوة حماية غريان، عبد الله كشلاف، بعدم قدرة قوات حكومة الوفاق على صد هجوم قوات الجيش الوطني على قرية الأصابعة وتحريرهم لها.

كشلاف قال ، في مداخلة على قناة ليبيا بانوراما، “في الساعات الأولى من فجر أمس الإثنين، قامت قوات الجيش التابعة للمشير خليفة حفتر ومليشياته المتمركزة في العربان والجعافرة من الجنجويد بالتقدم، ولكن قواتنا في وادي الريح والقوات المساندة لها قامت بالتصدي وتكبيد العدو خسائر، حسب وصفه .

وأضاف “ومن ثم قامت عناصر تابعة للنظام السابق بالتسلل إلى مدينة الأصابعة خلف مدينة غريان من الجنوب، والدخول لها، وجرى التعامل معهم بكل قوة من السلاح الجوية والمدفعية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأعداد والمعدات، حسب وصفه .

وتابع “المليشيات شاغلت قواتنا في محور وادي الريح، ومن ثم هناك أفراد من قوات النظام السابق تسللوا إلى قرية الأصابعة التي كانت مؤمنة بقوة بسيطة”.

واستكمل “القوة التي كانت تؤمن الأصابعة كانت بسيطة وجار تفعيل قوات الأمن داخل المدينة، وسندخلها مرة أخرى وسيكون لنا تعامل مغاير عن السابق، وتحريرها خلال الساعات القادمة وتنظيفها من السلاح والأفكار التي تخلد الديكتاتورية ولا تؤمن بالدولة المدنية الحديثة، حسب وصفه .

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني حررت أمس الإثنين، بلدة الأصابعة من مليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين.