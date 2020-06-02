كتيبة سبل السلام تضبط 4 شاحانات وقود مهرب إلى تشاد

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أعلن المكتب الإعلامي لكتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن دورية تابعة للكتيبة ضبط أربع شاحنات وقود مهربة إلى تشاد.

وأكد مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم أيضا مصادرة سيارة نوع تويوتا هايلوكس “فجعة” قادمة من تشاد تحمل على متنها عدد من المهاجرين غير الشرعيين .

وأضاف المكتب أن ضبط الشاحنات والمهربين تم من قبل دوريات الكتيبة التي تخرج بشكل مستمر لتنتشر في الجنوب الشرقي تنفيذًا لقرار القائد العام المشير خليفة حفتر بإغلاق الحدود مع دول الجوار بعد تفشي وانتشار كورونا في عدد كبير من دول العالم.