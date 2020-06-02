حكومة الوفاق تُجلي ليبيين عالقين بإيطاليا دون إخضاعهم لحجر داخلي

أخبار ليبيا24

في ظل التطور الوبائي الملحوظ لجائحة كورونا الذي تشهده ليبيا هذه الأيام أعلنت سفارة ليبيا في روما عن بدء تسيير رحلات جوية لإعادة الليبيين العالقين بالخارج بالساحة الإيطالية، وذلك على نفس الوتيرة السابقة التي اتخذتها حكومة الوفاق والتي تأكد فشلها بعد ظهور حالات مرتفعة مصابة بالفيروس بين العائدين من الخارج، ما أدى إلى تفشي الفيروس بين العشرات من المخالطين خلال المدة القليلة الماضية.

الأرقام الحديثة المسجلة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكدت أن جل النتائج المسجلة حديثًا، كانت بسبب مخالطة المصابين الجدد لمصابين سابقين كانوا قبل التفشي المتزايد خارج ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان، إنه “بناء على تعليمات اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية بشأن إعادة الليبيين العالقين بالخارج بالساحة الإيطالية واستكمالا للبرنامج الذي بدأته السفارة الليبية روما بحجر من تقطعت بهم السبل من مسافرين ومرضى وبعض السجناء الذين تم الافراج عنهم بعد مجهودات كبيرة تكللت بالنجاح وبعد ظهور جميع نتائج التحاليل الأول والثاني التي أجريت عليهم سلبية واتباع إجراءات مشددة في تطبيق هذا الحجر الذي كان بشهادة المواطنين والإشادة بعمل اللجنة المكلفة من السفارة ورئيس بعثتها سعادة السفير الدكتور عمر الترهوني الذي كان حريصًا على انجاح هذا الحجر من خلال المتابعة اليومية ، باشرت السفارة يوم الإثنين بإعادة المواطنين العالقين لأرض الوطن منذ الصباح الباكر”.

وأضافت، “جرى نقلهم من مقر الإقامة وعبر وسائل مواصلات مريحة إلى مطار روما واتمام اجراءات سفرهم وفق تنظيم متبع فيه السلامة الصحية والوقائية”.

وأفادت مصادر مطلعة أن عملية الإجلاء من روما إلى مصراتة جرت بواسطة طائرة لشركة الأجنحة الليبية.

وترتكز حكومة الوفاق في خطتها من أجل إعادة العالقين على وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما في فنادق فارهة في دول إقامتهم ومن ثم إعادتهم إلى البلاد عبر مطار مصراتة على دفعات دون إجبارهم على الخضوع لحجر صحي داخلي في ليبيا.

هذه الخطة لاقت انتقادات واسعة في الأوساط المحلية، خاصة بعد الانتشار المتزايد للفيروس في ليبيا، بعدما كان منحى الإصابات قد اتخذ شكلا تنازليا، حيث ووفقا لنتائج فحوصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تبيّن أن أغلب الإصابات تعود لعائدين من الخارج ومخالطين لهم.

وسجلت ليبيا حتى يوم الإثنين 168 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 111 حالة نشطة و52 حالة تعافي و5 وفيات.