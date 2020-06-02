“حفتر” مطلوب محليا وخارجيا .. غويلة: على بعثة الأمم المتحدة أن تثقي الله غويلة مخاطباً الأحزاب التي تتأهب لقبول الجلوس مع حفتر : عليكم بمراجعة القرآن لمعرفة الصديق من العدو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم عضو ماتسمي بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء الداعمة للجماعات الإرهابية، المدعو عبدالباسط غويلة، الأمم المتحدة بالعمل ضد الشعوب، مؤكدا أن المسألة أصبحت خطيرة، وإن الليبيين وغيرهم عرفوا هذا الظلم، حسب وصفه .

غويلة قال ، في تدوينة له، إن الأمم المتحدة تدّعي كذبا بأنها مع حريات واختيارات الشعوب، لكنها أصبحت مفضوحة بين العالمين، مضيفا أنها لا تملك فقط سوى الشجب والشعور بالألم والإدانة والشعور بالقلق والضيق، حسب قوله .

وطالب الأمم المتحدة بمراجعة مواقفها مع المسلمين خاصة في ليبيا، ألا تضع يدها بيد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي وصفه بـ”ظالم” ومطلوب للعدالة في ليبيا وكذلك للعدالة الدولية، قائلا “ارتكب جرائم كبيرة في حق الليبيين، وغير الليبيين.. وهو الذي انقلب على الشرعية، وأنتم تساندونه بكل ما تملكون، بحسب وصفه ”.

وخاطب الأحزاب التي تتهيأ لقبول الجلوس مع حفتر ومصالحته، قائلا “عليها أن تراجع نفسها، وتتق الله سبحانه وتعالى في دماء الليبيين”، مضيفا الله سبحانه وتعالى بين كل شيء في كتابه، وذكر أحوال المؤمنين، وأحوال الكافرين، وأحوال المنافقين، فليقرأ الإنسان سورة البقرة، ويراجع القرآن، ويعرف الصديق من العدو .