توزيع المدن..الوضع الوبائي في ليبيا لإصابات “كورونا” منذ البلاغ الأول

توزيع المدن..الوضع الوبائي في ليبيا لإصابات “كورونا” منذ البلاغ الأول

أخبار ليبيا24

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوضع الوبائي المحلي بحسب توزيع المدن منذ البلاغ الأول حتى اليوم الثلاثاء موضحًا أن مجموع عدد البلاغات وحالات الاشتباه 6,206.

وذكر المركز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا موزعة على النحو التالي: