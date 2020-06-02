توزيع المدن..الوضع الوبائي في ليبيا لإصابات “كورونا” منذ البلاغ الأول
أخبار ليبيا24
نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوضع الوبائي المحلي بحسب توزيع المدن منذ البلاغ الأول حتى اليوم الثلاثاء موضحًا أن مجموع عدد البلاغات وحالات الاشتباه 6,206.
وذكر المركز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا موزعة على النحو التالي:
طرابلس ( 3058 حالة).
مصراتة ( 699 حالة).
بنغازي ( 647 حالة).
سبها ( 475 حالة).
الزاوية ( 420 حالة).
صبراتة ( 203 حالة).
صرمان ( 107 حالة ).
نالوت ( 79 حالة ).
زليتن ( 76 حالة ).
الخمس ( 48 حالة ).
غريان ( 44 حالة ) .
العجيلات ( 38 حالة ).
جنزور ( 38 حالة ).
الرياينية ( 33 حالة).
الجفارة ( 26 حالة).
مسلاتة ( 25 حالة ).
الجميل ( 15 حالة).
يفرن ( 15 حالة ).
الرحيبات ( 15 حالة ).
زلطن ( 14 حالة ).
القلعة ( 14 حالة ).
قصر الأخيار ( 12 حالة ).
بني وليد ( 11 حالة )
غدامس ( 9 حالات).
البيضاء ( 7 حالات).
زوارة ( 7 حالات).
مزدة ( 7 حالات).
الزهرة ( 7 حالات).
الماية ( 7 حالات).
طبرق ( 6 حالات )
رقدالين ( 5 حالات).
اجدابيا ( 5 حالات).
تيجي ( 4 حالات).
الزنتان ( 4 حالات).
الرجبان ( 3 حالات).
وادي الشاطئ ( 3 حالات).
المحروقة ( 3 حالات ).
الكفرة ( 2 حالات ).
درنة ( 2 حالات ).
امساعد ( 2 حالات ).
البريقة ( 2 حالات ).
العزيزية ( 2 حالات).
جادو ( 2 حالات).
سرت ( حالة واحدة ).
سوسة ( حالة واحدة ).
هراوة ( حالة واحدة ).
المرج ( حالة واحدة ).
السبيعة ( حالة واحدة).
وحول الحالات النشطة والتي لا زالت مصابة أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مجموع الحالات بلغ 111 حالة، موضحًا أن الحالات موزعة على المدن على النحو التالي:
طرابلس ( 27 حالة نشطة )
سبها ( 73 حالة نشطة )
الزاوية ( حالة واحدة نشطة )
صبراتة ( حالة واحدة نشطة )
زليتن ( 4 حالات )
وادي الشاطئ ( 2 حالات نشطة )
المحروقة ( 3 حالات نشطة )
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مجموع المتعافيين من المرض بلغ 52 حالة، موزعين على المدن على النحو التالي:
طرابلس ( 37 متعافي ).
مصراتة ( 10 متعافين ).
بنغازي ( 4 متعافين ).
صرمان ( متعافي واحد )
ولفت المركز إلى أن مجموع عدد الوفيات 5 حالات، موزعة على المدن على النحو التالي:
طرابلس ( 4 وفيات ).
سبها ( حالة واحد ).